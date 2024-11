Ilveggente.it - Classifica capovolta in Formula 1: Verstappen sotto choc

Leggi su Ilveggente.it

inUno: quando mancano tre gare alla fine del Mondiale la situazione è ancora aperta: annuncio ufficiale Tre gare al termine del Mondiale. Ancora qualche fatica prima di capire chi sarà il nuovo campione del mondo. Certo, dopo la gara in Brasile,, che ha guadagnato altri punti su Norris, sembra essere proprio indirizzato alla conquista del suo quarto titolo di fila. Non è storico, ma poco ci manca.in1:(Lapresse) – Ilveggente.itHa avuto vita facile, l’olandese: sì, perché nel momento in cui stava avendo delle grosse difficoltà, con una macchina nettamente inferiore alla McLaren, dall’altro lato ha trovato un Norris che ha dimostrato purtroppo per lui di non essere ancora in grado di gestire la pressione che arriva quando sei lì, in lotta per il titolo.