Ilrestodelcarlino.it - Cesena calcio, Curto e la lotta al razzismo: “Segnato nel profondo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 novembre 2024 – “Stavo male, perché vedere associato il mio nome a un caso diè stato un colpo durissimo. Ma trovarmi in questa situazione mi ha anche permesso di cogliere un’opportunità incredibile, vivendo un’esperienza che mi ha enormemente arricchito a livello personale”. Marco, voce pacata e testa alta di chi non ha niente da nascondere, ieri mattina è tornato sul caso che gli è costato cinque giornate di squalifica, ora interamente scontate, raccontando ciò che è avvenuto dopo la decisione della Fifa di tenerlo lontano dal campo da gioco appunto per cinque turni (inizialmente ne erano stati previsti dieci) in seguito a fatti verificatisi quest’estate, quando il difensore bianconero vestiva la maglia del Como: durante un’amichevole a Marbella, in Spagna, intervenendo in una discussione che si stava surriscaldando, secondo i media britannici, si sarebbe rivolto a un compagno per disinnescare un parapiglia col giocatore sudcoreano del Wolverhampton Hwang Hee-chan, dicendogli: “Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan”.