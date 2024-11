Thesocialpost.it - Camion perde il carico, auto travolta dalle lastre di cemento: nonna e nipote schiacciati, sono gravissimi

Un terrificante incidente stradale si è verificato la mattina di venerdì 22 novembre sulla strada provinciale 55 di Acqualagna, in località Fangacci (provincia di Pesaro-Urbino). Secondo quanto si apprende, unha perso ilche trasportava sul rimorchio. Un pesante pannello di calcestruzzo è stato scaraventato nella parte opposta della carreggiata dove, proprio in quel momento, stava transitando un’con a bordo. Entrambirimasti feriti gravemente.Leggi anche: Scontro: muore 59enneLa dinamica dello spaventoso incidenteIl sinistro è accaduto intorno alle 9.15, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Pesaro. Sembra però che si sia verificato un problema tecnico: ilmentre affrontava una curva ha sbandato con il rimorchio,ndo il pesanteche stava trasportando.