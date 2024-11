Bergamonews.it - Anziani nel mirino: a Bariano baci e abbracci, poi rubano fedi e anelli. A San Pellegrino arrestato l’ennesimo truffatore

Non si contano gli articoli di giornale, non si contano i servizi in televisione e non si contano gli incontri promossi dalle forze dell’ordine per informare la cittadinanza. Eppure, l’emergenza sociale delle truffe e dei raggiri aglinon sembra mai diminuire.Giovedì mattina, a, due donne di 70 e 80 anni hanno denunciato di essere state avvicinate con una scusa da una giovane sui 30 anni, per poi ritrovarsi senza. Due furti con destrezza nel giro di pochi minuti in via IV Novembre, zona residenziale a sud est del paese. Una delle due anziane sarebbe stata ‘adescata’ con una frase piuttosto banale: “Signora, mi ricordo di lei”. Sorrisi,. La guardia si abbassa, mentre le possibilità di essere derubate aumentano.Le tecniche possono variare, ma una cosa è certa: per rubare con destrezza l’anello, l’orologio, la catenina d’oro o il telefonino è necessario avvicinarsi a una persona.