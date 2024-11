Addio a Giuseppina Molinari la donna sorpresa a guidare senza patente a 103 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Lo scorso marzo divenne virale la storia di, detta “Giose”,l’auto a 103assicurazione e con lascaduta. I carabinieri la fermarono a Bondeno, in provincia di Ferrara, e non poterono fare altro che multarla. Ebbenesi è spenta all’età di 104, una notizia che ha molto rattristato il paese dove viveva, Vigarano Pieve, di cui era diventata la beniamina.Davide Bergamini, sindaco di Vigarano Mainarda, di cui Vigarano Pieve è una frazione, ai microfoni del Corriere della Sera si è detto molto dispiaciuto per la scomparsa dell’anziana, descritta come unaforte, dinamica e tenace e che lasciava dimenticare quale fosse la sua reale età anagrafica.La vicenda diEra l’11 marzo quando, in piena notte, stava rientrando a casa dopo la solita serata di burraco trascorsa in compagnia delle amiche.