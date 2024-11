Zonawrestling.net - WWE: B-Fab impressiona tutti nel backstage

La creazione di un nuovo titolo femminile in WWE è stato accolto con grandissima eccitazione da fan e wrestler: il titolo di campionessa statunitense è un’opportunità fantastica per dare più valore anche al midcard femminile, spesso lasciato in secondo piano in favore delle poche atlete considerate degne della scena titolata principale. E il torneo per definire chi sarà la prima, storica campionessa US in WWE ha già messo in luce alcuni nomi.Elogi dietro le quinte per B-FabNonostante la sconfitta nel triple threat contro Bayley e Candice LeRae, B-Fab ha infatti stupito moltissimi fan con i suoi miglioramenti sul ring. E anche neli commenti sono stati molto positivi: come riporta Fightful Select, infatti, molti tra wrestler e producer si sono radunati dietro le quinte per guardare l’incontro e B-Fab ha guadagnato molti punti grazie al suo impegno e ai suoi miglioramenti sul ring.