Ungheria | CATL avviera’ produzione di celle per batterie a Debrecen

, 21 nov – (Xinhua) – L’azienda cinese leader nelladi, la Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (), ieri ha annunciato che l’anno prossimo iniziera’ a produrrepernel suo nuovo stabilimento di, la seconda citta’ piu’ grande dell’. Il nuovo impianto, situato nel Southern Industrial Park di, sara’ il secondo sito dididiin Europa, con una capacita’ annua prevista di 100 GWh. Jason Chen, direttore generale dellaEurope Operations, ha sottolineato che la posizione favorevole della citta’, le solide infrastrutture e le forti istituzioni educative sono i fattori chiave dell’investimento. “offre condizioni ecnti per continuare a costruire la nostra rete die di fornitura, sostenendo cosi’ il processo di elettrificazione europeo”, ha riferito Chen ai giornalisti durante un evento stampa.