Oasport.it - Una nuova direttiva tecnica in F1 dal GP di Las Vegas: Ferrari potrebbe essere svantaggiata

Non poteva mancarne un’altra. Nella stagione dei sospetti e dei cambiamenti in corsa in F1, nel week end di Las(USA) la Federazione internazionale dell’Automobile ha deciso di intervenire attraverso unacheavere dei riflessi nella lotta per il titolo dei costruttori. Preso atto che si sia prossimi alla chiusura nella contesa del campionato piloti con l’olandese Max Verstappen vicinissimo al successo tra i piloti, il confronto tra i marchi tiene banco., infatti, distanza 36 lunghezze dalla McLaren e ha la convinzione di fare bene nel fine-settimana nel deserto del Nevada. Sarà davvero così? La FIA, in tutto questo,andare a condizionare questa sfida. Secondo quanto riportato dal sito tedesco Auto, Motor und Sport, la Federazione sarebbe stata sollecitata da Red Bull, anche lei coinvolta nella lotta per l’iride tra i costruttori (-49 da McLaren), a intervenire.