Traffico Roma del 21-11-2024 ore 12 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per urgenti lavori è chiusa la rampa di via Gerardo Chiaromonte che mette sulla Nuova Circonvallazione interna sempre per lavori chiusa Piazza Carlo Alberto Scotti tra via di Monteverde via di Valtellina ilproveniente da via Ramazzini deviato su via Duchessa di Galliera ilproveniente dalla Circonvallazione Gianicolense e deviato su via di Monteverde inevitabili rallentamenti lavori da oggi interesseranno anche Viale dei Colli Portuensi con riduzione di carreggiata in tratti saltuari a seconda della avanzamento del cantiere questa notte per lavori a partire dalle 22 chiudere alla galleria Giovanni XXIII da via del Foro Italico in direzione della Pineta Sacchetti la riapertura è prevista per le 6 di domani mattina attenzione alla segnaletica con le deviazioni per quanto riguarda i trasporti sulla linea fl6Cassino per urgenti lavori da oggi alle 24 novembre sarà sospesa alla circolazione dei treni tra Colleferro e Frosinone previsto servizio bus sostitutivo nella tratta interrotta Come sempre tu e tagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito