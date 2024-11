Lanazione.it - Tornare a parlare dal vivo. Gli appuntamenti di Aldes. Venerdì c’è Moni Ovadia

Tre occasioni per ritrovarsi adi etica e rioccupare uno spazio, fisico, in cui coltivare la dimensione del ragionamento e del confronto e uscire dalla superficialità della propaganda. È questo il significato profondo de “Il mondo è quadrato e saltella“, la nuova proposta diSPAM! in collaborazione con il Comune di Capannori che per tre, dal 22 novembre al 6 dicembre, cona partire dalle 21, caratterizzerà la programmazione del cinema teatro Artè di Capannori. Tre serate con ospiti importanti per uscire dalla dinamica degli schermi, siano essi di un televisore o di uno smartphone, e riprendere a parlarsi daldi argomenti che determinano le azioni e le scelte di tutti i giorni. In un mondo che, come dice il titolo della rassegna, sempre di più ‘è quadrato e saltella’: vive, cioè, di inciampi, difficoltà e ostacoli.