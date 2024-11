Ilfoglio.it - Tajani sul mandato d'arresto per Netanyahu: "Valuteremo con alleati. La corte non svolga ruolo politico"

"Sosteniamo la, ricordando sempre che ladeve svolgere ungiuridico e non uninsieme ai nostricosa fare e come interpretare questa decisione". È il commento del ministro degli Esteri, Antonio, aldiche lapenale internazionale ha emesso nei confronti del premier israeliano Benjamine del ministro della Difesa, Yoav Gallant.ha sottolineato che "Hamas è un'organizzazione terroristica" e che "bisogna separare bene le cose", riferendosi al fatto che laha emesso mandati d'anche nei confronti di alcuni leader di Hamas. Per questo, ha detto, "vedremo quali sono i contenuti della decisione e le motivazioni che hanno spinto a questa decisione la". Il verdetto del tribunale dell'Aia non ha nessun effetto concreto finchéo Gallant non si recano sul territorio di uno dei paesi membri della