Slitta il bilancio | Troppe incognite serve più tempo

La Giunta comunale ha condiviso la necessità "di una più approfondita istruttoria di redazione delpreventivo 2025-27" con l’obiettivo "di inserire pienamente gli indirizzi di mandato dell’amministrazione nella programmazione finanziaria". Da considerare anche che potranno arrivare solo a fine anno indirizzi e scelte della Regione, decisivi per settori cruciali deldell’Amministrazione Comunale, come quello della spesa sociosanitaria. Ma soprattutto pesano i tagli dei trasferimenti di risorse agli enti locali prospettati nella legge dinazionale, "pesanti e difficilmente sostenibili". Nella seduta del Consiglio comunale di ieri l’assessore Vittorio Molinari è intervenuto sui motivi per cui la Giunta ha deciso di differire l’approvazione dello schema didi previsione del Comune alla fine di febbraio 2025.