Bergamonews.it - Sciopero sanità, Casati: “A fianco di medici, infermieri e professionisti”

“Siamo adei lavoratori dellache hanno deciso di fareper denunciare una situazione ormai insostenibile, dovuta al continuo impoverimento del servizio sanitario nazionale e all’indebolimento dellapubblica. Lo sappiamo bene in Lombardia, dove la mancanza di regia da parte della Regione ha determinato un effettivo squilibrio tra pubblico e privato, e una discriminazione tra chi può pagare e chi non può permetterselo” – afferma il consigliere regionale bergamasco in Regione Lombardia, Davide, in merito allodei camici bianchi che ha avuto luogo ieri, mercoledì 20 novembre. “sanitari sono lasciati soli: pochi soldi, turni massacranti, scarsi investimenti, niente centro unico di prenotazione: è una rotta che va invertita velocemente e in modo netto, perché la salute è e deve essere un diritto di tutti, non solo per chi si può permettere di pagare le visite di tasca propria.