Sanremo 2024 più di 24 canzoni in gara e duetti tra gli artisti Carlo Conti si sbottona | Per sceglierli non ci dormo la notte

Come ormai da tradizione Ilche verrà, panel presentato da FIMI in collaborazione con PMI, rappresenta una delle tappe fondamentali che portano pubblico ed addetti ai lavori alle porte del Festival della Canzone Italiana di. Quest’anno protagonista chiaramente, che torna alla guida della kermesse dopo il felicissimo quinquennio dei record di Amadeus. A questo proposito, il conduttore toscano, già al timone del festival nel triennio 2015-2017, ci tiene a mettere le cose in chiaro: «Non guardo confronti, lo share è passato,parte da zero, anche perché lo share cambia dal primo gennaio e non sarà paragonabile, lo facciamo inoltre nella serata delle partite e per di più dal primo gennaio raddoppieranno anche il numero di copie per dischi oro e platino. Quindi non si potrà scrivere “questo batte quello”, cose assurde e superate, la cosa più importante è regalare belleagli italiani, poi, punto più o punto meno, alla mia veneranda età è una questione che ho superato».