Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Lillehammer 2024. Fatti e cifre. Schmid e la Norvegia sugli scudi

La prima tappa delladeldicon gli sci si disputerà da venerdì 22 a domenica 24 novembre. Il luogo deputato a ospitare le competizioni inaugurali sarà, località situata in.Il programma si aprirà con una prova a squadre miste. La Federazione Internazionale ha indeciso di creare un ouverture congiunta tra uomini e donne, sfruttando la dinamica per disputare una competizione aperta ad ambo i sessi.A seguire, nelle giornate di sabato e domenica, le ragazze volanti si cimenteranno in due gare individuali. Sia l’una che l’altra si disputeranno sul trampolino grande, o Large Hill secondo la nomenclatura ufficiale osservata dalla Fis.con gli sci, quando “anche i ricchi piangono”. I norvegesi ‘costretti’ a rinunciare al sushi per contenere i costiDELTAPPA N°1Borgo:)Struttura: Lysgårdbakken (HS140)Competizioni ospitate: 14Prima gara: 3 dicembre 2017Ultima gara: 3 dicembre 2023VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI (LH)2017 {Dic} –{Née ALTHAUS} Katharina (GER)2018 {Dic} –{Née ALTHAUS} Katharina (GER)2019 {Mar} – LUNDBY Maren (NOR)2019 {Dic} – LUNDBY Maren (NOR)2019 {Dic} – LUNDBY Maren (NOR)2020 {Mar} – TAKANASHI Sara (JPN)2020 {Mar} – LUNDBY Maren (NOR)2021 {Dic} – KRAMER Marita (AUT)2022 {Mar} – TAKANASHI Sara (JPN)2022 {Mar} – KRAMER Marita (AUT)2022 {Dic} – OPSETH Silje (NOR)2023 {Mar} – OPSETH Silje (NOR)2023 {Mar} –{Née ALTHAUS} Katharina (GER)2023 {Dic} – PAGNIER Josephine (FRA)DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIOLARGE HILL5 (3-2-0) –{Née ALTHAUS} Katharina GER5 (2-1-2) – OPSETH Silje NOR4 (2-0-2) – TAKANASHI Sara JPN4 (0-1-3) – PINKELNIG Eva AUT3 (0-1-2) – KREUZER Chiara AUT2 (2-0-0) – KRAMER Marita AUT2 (0-2-0) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika SLO2 (0-2-0) – LOUTITT Alexandria CAN2 (0-0-2) – KRIZNAR {Née BOGATAJ} Ursa SLO1 (1-0-0) – PAGNIER Josephine FRA1 (0-1-0) – STRØM Anna Odine NOR1 (0-1-0) – FREITAG Selina GER1 (0-0-1) – KLINEC Ema SLO1 (0-0-1) – KVANDAL Eirin Maria NORPODI DIVISI PER NAZIONELARGE HILL13 (6-4-3) –10 (2-2-6) – AUSTRIA7 (3-4-0) – GERMANIA5 (0-2-3) – SLOVENIA4 (2-0-2) – GIAPPONE2 (0-2-0) – CANADA1 (1-0-0) – FRANCIAPRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’MALSINER Lara(LH) Ingressi in zona punti: 8(LH) Miglior risultato: 9a il 3 dicembre 2017MALSINER Jessica(LH) Ingressi in zona punti: 1(LH) Miglior risultato: 23a il 4 dicembre 2022SIEFF Annika(LH) Ingressi in zona punti: 0(LH) Miglior risultato: 32a il 3 dicembre 2023