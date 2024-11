Ilfattoquotidiano.it - Rivoluzione a “This is Me”, Fabri Fibra e Baby Gang con Emma: “Fascisti e razzisti al comando, in Italia. Ti accendi una canna puoi finire in una gabbia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La? Passa da Canale 5. L’esibizione dicon(noto per le vicende legate alla cronaca giudiziaria e al centro di una “faida” social contro Rondodasosa) esulle note della versione 2024 del suo grande successo “In” era molto attesa.Il brano è andato in onda integralmente e, in particolare, i social si sono accesi con stupore per queste parole: “al, in. Tiunain una, prendi una condanna che non vedi più tua mamma, dal 2024 al 2040“. In molti si sono chiesti come fosse possibile che su una rete Mediaset potesse andare in onda una canzone così potente e contro il sistema. Eppure si è svolto tutto senza intoppi nella piena libertà editoriale con la conduttrice Silvia Toffanin che ha fatto i complimenti ai tre artisti.