Gaeta.it - Rapina su autobus a Roma: giovane passeggero e cittadini al fermo di un malvivente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di criminalità si è verificato in undella linea 543 dellaTpl, nella zona di Centocelle, dove untore, già arrestato per crimini simili, ha tentato di derubare unnella notte. Tuttavia, la reazione pronta della vittima e di altri due passeggeri ha portato a un esito inaspettato per il ladro.I fatti dellaIl fatto è accaduto poco dopo l’una e trenta di notte. Un uomo di 42 anni, di nazionalità nigeriana e senza fissa dimora, ha avvicinato una bordo del bus e ha sottratto il suo smartphone. Sfruttando l’apertura delle porte, iltore ha tentato di fuggire subito dopo il gesto criminoso. Ciò che non aveva previsto, però, era l’azione tempestiva della vittima, che ha chiamato in aiuto altre persone a bordo.