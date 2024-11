Liberoquotidiano.it - Quirinale: Mattarella a consegna Premi Balzan, 'scienza favorisce benessere umanità'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Desidero esprimere un ringraziamento ai quattro studiosi che hanno ricevuto ilo prestigioso conferito dalla Fondazioneper aver illustrato il significato dei loro studi e il senso del loro impegno scientifico. Al di là dell'apparente distanza tra gli ambiti di ricerca dei loro studi, vi è un filo comune che li lega ed è il valore della ricerca scientifica, l'avanzamento della conoscenza, ildell'. E in questo periodo storico è un messaggio di grande importanza, davvero definibile prezioso. Grazie per gli studi, complimenti aiati, grazie alla Fondazione, sono lieto che questo messaggio sia stato sottolineato nel Palazzo del". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia didei2024 svoltasi al