Ilfattoquotidiano.it - Provedel denuncia l’ex compagna: “Non posso vedere mio figlio”. L’avvocato della donna: “Affermazione falsa e calunniosa”

Ivan, portiereLazio, ha sportocontroGiuditta Capecchi, accusandola di impedirgli diil lorodi tre anni. Secondo ladel giocatore, resa nota da Repubblica, non sono stati rispettati “gli accordi sulla gestione del tempo con il bambino, ostacolando la possibilità del calciatore di mantenere un legame con il”. Dopo il caso degli ultimi giorni riguardantecoppia Totti-Blasi, ecco un’altra vicenda che riguarda il rapporto tra un calciatore e il proprio.La, presentata presso la Procura di Roma, è molto complessa e piena di dettagli per descrivere le difficoltà cheracconta di aver riscontrato nelil. Gli inquirenti sono all’opera per analizzare il caso Capecchi, per il momento, non è stata sentita dai pm e non risultano memorie difensive