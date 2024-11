Panorama.it - Profondo blu. Vita, colori e magie nei fondali dell’Isola Dino

“L’Isola, più che per i ricordi storici, è interessante per le bellezze delle sue innumerevoli grotte marine, in molte delle quali, per l’angustia e la difficoltà dell’entrata e per lo sviluppo contorto e, si racchiude ancora il mistero”. Siamo a Praia a Mare, in Calabria, all’interno del Golfo di Policastro, naturale luogo di incontro e fusione di tre regioni (Campania, Basilicata e Calabria), di tre provincie (Salerno, Potenza e Cosenza) e di ben tre Parchi nazionali (Il Cilento-Vallo di Diano, Il Sirino-Appennino lucano e il Pollino) e l’ammirazione di quei 50 ettari sospesi sul mare aveva spinto un sindaco storico e filosofo -Giuseppe Guida- tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi del decennio successivo, a sottolineare come l’isola, per quanto non particolarmente estesa, primegiasse, invece, per quell’alone di mistero che la storia le aveva lasciato in eredità.