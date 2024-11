Gaeta.it - Preoccupazione per la sicurezza della scuola materna Franceschini: rami pericolosi e degrado

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lanei luoghi di apprendimento è un tema cruciale, specialmente quando i più piccoli sono coinvolti. La recente caduta di un grosso ramo nel vialettoha suscitato serie preoccupazioni tra i genitori, che sollecitano interventi urgenti per mettere inle alberature circostanti. Accanto a questo, la situazione generale didell’istituto ha portato a un dibattito acceso sullo stato delle scuole nel territorio.alla: un incidente che poteva essere graveLa caduta di un grosso ramo all’interno del vialetto di uscitaha destato il timore dei genitori. La potenzialetà di tale evento non è affatto da sottovalutare, specialmente in un contesto in cui i bambini sono in movimento.