Lanazione.it - Pio Esposito sulla scia dei grandi ex aquilotti: "Sogno di riportare lo Spezia in Serie A"

Leggi su Lanazione.it

Piosempre più nel cuore dei tifosi. L’attaccante aquilotto, classe 2005, autore già di sei gol in campionato e grande protagonista con la Nazionale italiana Under 21 nel match del ‘Picco’ contro l’Ucraina (ad osservarlo il ct della Nazionale Luciano Spalletti), ha mandato in visibilio i supporter spezzini con le sue dichiarazioni d’amore ai colori bianchi rilate a Rai due: "Dopo un anno difficile ho scelto di tornare qui in Liguria perché mi sono sempre trovato bene. Il mioinA lo". Parole e musica proferite da un giovane lanciatodiex attaccantiche hanno scritto la storia nel club bianco. Nei dodici campionati disputati dalle Aquile inB dal 1951 ad oggi, solo Massimiliano Guidetti, Marco Sansovini, Andrea Catellani e Giulio Ebagua, a questo punto del campionato, hanno avuto un ruolino di marcia così imperioso come quello attuale del bomber napoletano.