Lanazione.it - Pendolari e treni. FdI contro il Pd: "Fa propaganda"

"Il Pd fasul trasporto ferroviario, tema che meriterebbe la massima serietà. L’assessore Baccelli ha partecipato al tour dei democratici per denunciare i disservizi, ma invece che partecipare a queste pagliacciate l’assessore dovrebbe pretendere una rinegoziazione del contratto di servizio". A dirlo sono i consiglieri regionali di FdI Alessandro Capecchi ed Elisa Tozzi (nella foto). "Da anni - dicono i due - denunciamo le inadeguate condizioni del trasporto ferroviario toscano presentando atti puntuali in Commissione ed in Consiglio regionale. Per ben due volte, su nostra richiesta, i vertici di Rfi etalia sono stati auditi in Quarta Commissione ed i consiglieri regionali del Pd, così come la Giunta, si sono sempre detti piuttosto soddisfatti delle risposte ricevute dalle aziende.