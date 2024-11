Ora tocca a me parlare Rebecca fuori da Amici 24 dopo le lacrime si rivolge alla produzione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Eliminata da24,non ha aspetto giorni per. L’allieva ha infatti affidato il suo pensiero ai social. Pocol’eliminazione aveva detto la sua in studio. Cosìmaestra Deborah aveva parlato: “Mi dispiace perché vado via con un rimorso gigante: so di aver dato tanto ma so anche di non aver reso orgogliosa me stessa e te. Io a prescindere da tutto, da quanto è durato, ti volevo ringraziare perché questo per me era un sogno e tu promettimi che ci risentiamo perché ho bisogno di risentirti”.>> “Un immenso dolore”. Sport italiano in lutto per la morte di Christian: 33 anni, la sua giovane vita è finita in un attimo: fatale un incidentequelle parole era sceso il silenzio. Fino a poco quando ha affidato ai social il suo pensiero: “Ciao a tutti, naturalmente il daytime tanto atteso è uscito cosicché le cose possano essere più chiare per tutti.