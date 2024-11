Bergamonews.it - Open day e ministage in Abf

Le porte di Abf (Azienda Formazione Bergamasca) saranno aperte per gli studenti della terza media e per le loro famiglie in occasione dei mini stage gratuiti e degliday.Il primo step per il futuro parte proprio da qui: la scelta della scuola secondaria, che sancisce un momento decisivo nella vita dei giovani allievi che si ritrovano a fare i conti con la fatidica domanda “Cosa vuoi fare da grande?”Scegliere non è certo semplice! Per questo, Abf permetterà a chi lo vorrà di visitare le sedi e i laboratori in modo da chiarire ogni dubbio e indirizzare ogni studente verso la decisione migliore.I mini stage: perfetti per fare la scelta giustaOltre agliday sarà possibile partecipare a dei mini stage, per poter toccare con mano le diverse materie, i laboratori e conoscere i docenti.