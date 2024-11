Maxi incendio Terracina, inferno di fuoco in un deposito di barche

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 novembre 2024 – Sono divampate le fiamme, nella serata di ieri, alle 21 circa, adove il personale operativo dei Vigili deldi Latina, è intervenuto a seguito segnalazioni, giunte al NUE112, riguardo un grosso.Sul posto in via San Felice Circeo, km 9+500, la squadra territoriale Vigili deldi, ha constatato la presenza dell’all’interno di un capannone adibito adie materiali vari. All’arrivo dei pompieri le fiamme erano già alte ed in forte espansione, per cui sono iniziate subito le operazioni di spegnimento. Per tale scopo si è reso necessario il supporto idrico di due autobotti provenienti dalle Sedi Vigili deldi Latina e Gaeta.Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, è stato effettuato un accurato controllo dell’area per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento.