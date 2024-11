Ilfattoquotidiano.it - Manovre a confronto: in Uk si investe sulla sanità, l’Italia dice addio allo Stato sociale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A volte sembra, nella grande confusione del finto mondo post-ideologico, che non esista più nessuna differenza tra sinistra e destra, tra progressisti e conservatori. Ci sono solo le narrazioni guidate dai più disparati interessi che vengono sottoposte alle regole del marketing politico. Eppure, ci sono dei segnali ben precisi che la distinzione novecentesca è più salda che mai. Da questo punto di vista, è interessante confrontare la finanziaria della destra-destra italiana con quella annunciata dai laburisti inglesi. La finanziaria della Meloni è chiaramente di destra, quella presentata dalla ministra Reeves chiaramente di sinistra. Vediamo perché.Vi sono varie possibilità per discriminare tra destra e sinistra, ma un criterio sicuro consiste nella misura in cui un governo si impegna a tutelare i beni pubblici.