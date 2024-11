LIVE – Sinner-Baez 2-1 quarti di finale Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, secondo match di singolare di Italia-Argentina neididellasul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna). Il numero uno della classifica mondiale, dopo aver trionfato alle ATP Finals di Torino, torna subito in scena con la maglia azzurra. Di fronte a lui c’è il top trenta albiceleste. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, cone Cerundolo programmati come secondo match di giornata dalle ore 17.00.COME SEGUIREIN TVPROGRAMMA E COPERTURA TVTABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F52-1PRIMO SET – Chiude col cross di rovescio l’azzurro: 2-1PRIMO SET – Buona prima e poi ace, 40-30PRIMO SET – Si ferma sul nastro il dritto di, 15-30PRIMO SET – Serve bene, tiene a 30 e impatta sull’1-1PRIMO SET – Scappa via in larghezza il dritto dell’altoatesino, 15 pariPRIMO SET – Quattro punti in fila per Jannik, che manda fuori giri l’avversario e tiene a 15: 1-019.