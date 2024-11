Oasport.it - LIVE Arsenal-Juventus 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Hurtig punisce le bianconere all’89’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una piacevole continuazione di serata. Buonanotte e alla prossima!22:55 Buonissima la prestazione generale dell’11 di Canzi che rispetto al match al Pozzo-Lamarmora dimostra di riuscire a tenere i nervi saldi per quasi 90 minuti e saper soffrire come una vera squadra. Pochi gli spunti offensiva da entrambe le parti per tutto il primo tempo. Nella seconda frazione, invece, le inglesi si fanno sempre più offensive e pungenti, soprattutto dopo l’ingresso in campo proprio diche manca prima l’appuntamento con il gol a porta vuota di testa ma poi sancisce il verdetto finale ad un solo minuto dallo scadere.così eliminata dalla.22:53 Decide, l’ex juventina, all’89esimo.