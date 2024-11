Linkiesta.it - L’accordo su Fitto e Ribera come vicepresidenti della Commissione europea

Alla fineè arrivato in tarda serata. Dopo giorni di veti incrociati, popolari e socialisti si sono accordati per approvare la prossima. LaAffari regionali del Parlamento europeo ha dato il via libera alla nomina di Raffaelea vicepresidente esecutivocon delega alla coesione, mentre le commissioni Affari Economici, Industria e Ambiente hanno dato l’ok alla socialista Teresavicepresidente con deleghe alla concorrenza e al clima. Il via libera è arrivato anche per gli altriesecutivi, Kaja Kallas, Roxana Mînzatu, Stéphane Séjourné, cosìper il commissario ungherese con delega alla Salute e al Benessere animale, Olivér Várhelyi, seppure con le deleghe ridotte.Le audizioni dei commissari si erano tenute dal 4 al 12 novembre, ma per giorni i veti incrociati dei Socialisti e Democratici (S&D) e del Partito Popolare Europeo (Ppe) avevano bloccato il procedimento.