Lanazione.it - La "Melani" brillerà di luce nuova e a basso consumo energetico

Leggi su Lanazione.it

Luci tutte nuove alla scuola mediadove verranno sostituite le lampade esistenti per migliorare l’illuminazione e risparmiare energia elettrica. L’intervento di "relamping" (questo l’anglismo con cui viene tecnicamente definita la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a) ha un costo previsto di 130mila euro che verrà coperto in gran parte da un contributo statale proveniente dal Gse (Gestore dei sevizi energetici), una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori che verrà gestita tramite la piattaforma regionale Start. I lavori alla base della procedura concorrenziale sono stimati in 81mila euro ai quali vanno aggiunte le spese per la progettazione, per le valutazioni di natura tecnica sugli impianti, per l’Iva e per le somme a disposizione previste in ogni opera pubblica per eventuali imprevisti.