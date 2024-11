Bergamonews.it - Investita da un furgone in retromarcia, grave 55enne

Torre Boldone. Una donna di 55 anni è statada unnella mattina di giovedì 21 novembre a Torre Boldone. Soccorsa dell’ambulanza, è arrivata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.È successo in via Carducci poco prima delle 11, davanti al negozio di abbigliamento sportivo Ready to Run.“Stavo facendo, non ho visto la signora”, sostiene il ragazzo alla guida del. A quando pare, la donna stava attraversando non lontano dalle strisce pedonali. La, di origine sudamericana, ha rimediato diversi traumi: al volto, al torace, al bacino e a un braccio. Non dovrebbe essere il pericolo di vita. Rilievi affidati alla Polizia locale.