Thesocialpost.it - Il meccanico Ugo Lofrano ucciso, arrestato il nipote

Omicidio a Verbicaro:74enne Trovato Morto nella Sua OfficinaVerbicaro, piccolo Comune montano del Tirreno cosentino, è stato scosso da un terribile delitto. Ugo, undi 74 anni, è stato trovato morto nella sua officina, vittima di un’aggressione brutale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente, probabilmente una spranga di ferro. Per il delitto è statoilBiagiodi 41 anni, anche lui. All’origine del delitto ci sarebbe stata una lite scaturita per futili motivi riconducibili a dissidi sorti in ambito lavorativo. Dopo l’arresto Biagioè stato portato nella Casa circondariale di Paola.Leggi anche: Ragazzo travolto e: il pirata della strada positivo all’alcoltestLa ricostruzione dell’omicidioIl corpo senza vita delè stato scoperto all’interno del suo luogo di lavoro, un’officina situata nel cuore del paese.