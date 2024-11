Game-experience.it - Golden Joystick Awards 2024, ecco la lista completa completa dei vincitori

Si sono conclusi proprio in questi istanti i, nota manifestazione del mondo dei videogiochi che a visto Black Myth: Wukong ottenere il premio più prestigioso della serata: l’Ultimate Game of the Year.Diamo un’occhiata qui sotto a tutti idei Goldeche si sono appena conclusi in questa giornata del 21 Novembre:Ultimate Game of the Year: Black Myth: WukongBest Storytelling: Final Fantasy 7 RebirthBest Multiplayer Game: Helldivers 2Best Visual Design: Black Myth: WukongBest Indie Game: BalatroBest Indie Game-Self Published: Another Crab’s TreasureStill Playing Award-PC and Console: MinecraftStill Playing Award – Mobile: Honkai: Star RailStudio of the Year: Team AsobiBest Game Expansion: Elden Ring: Shadow of the ErdtreeBest Audio Design: Astro BotBest Soundtrack: Final Fantasy 7 RebirthBest Lead Performer: Cody ChristianBest Supporting Performer: Briana WhitePC Game of the Year: SatisfactoryConsole Game of the Year: Helldivers 2Best Early Access Game: Lethal CompanyBest Gaming Hardware: Steam DeckBest Game Trailer: Helldivers 2Most Wanted Game: Grand Theft Auto 6Best Game Adaptation: FalloutCritics Choise: Helldivers 2Come abbiamo visto poco sopra in questo articolo, il premio dell’Ultimate Game of the Year deiè stato assegnato a Black Myth: Wukong, con il gioco di Game Science in grado di superare la concorrenza agguerrita formata da Final Fantasy 7 Rebirth, Helldivers 2, Silent Hill 2 e Metaphor: ReFantazio.