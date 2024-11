Anticipazionitv.it - Fake news su Alessandro Basciano: la verità sull’arresto

Unaha scosso il mondo del gossip:è stato accusato di stalking e violenza contro l’ex Sophie Codegoni, ma si tratta di una notizia falsa. Amedeo Venza eRosica, noti esperti del settore, hanno confermato che non c’è stato alcun arresto, smascherando la fonte che corrisponde al sito Dillinger, come è noto gestito da Fabrizio Corona. Intanto emergono dettagli su un episodio che coinvolge un amico di Sophie Codegoni e l’ex concorrente di reality show.LadiLa notizia dell’arresto diper violenza e stalking contro Sophie Codegoni è stata pubblicata dal sito Dillinger, suscitando clamore e indignazione. Tuttavia, fonti attendibili come Amedeo Venza eRosica hanno chiarito che si tratta di una bufala.