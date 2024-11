Quotidiano.net - Eduscopio 2024 a Roma: ecco la classifica delle migliori scuole

Leggi su Quotidiano.net

, 21 novembre– È stata pubblicata l’edizionedi, il progetto della Fondazione Agnelli che raggruppa i datiitaliane che preparano nel migliore dei modi alla carriera universitaria e lavorativa.è tra le città (e province) al centro dell’analisi: tra conferme e new entry,quali sono iistituti della Capitale.analizza tra i vari indirizzi liceali quelli che risultano preparare al meglio i propri iscritti agli studi universitari. Tra i classici, menzione d’onore per l’‘Ennio Quirino Visconti’, per il ‘Terenzio Mamiani’, che si confermano anche quest’anno al primo e al secondo posto. Cambiamento invece per l’ultimo gradino del podio, che nelva al ‘Torquato Tasso’. Stesso schema per i licei scientifici: confermano la loro posizione al top l’‘Augusto Righi’ e il ‘Camillo Cavour’, mentre al terzo posto troviamo l’‘Aristotele’, che sale di due gradini rispetto all’analisi del 2023.