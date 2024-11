Dove lo getto a Ostia il progetto di educazione ambientale per persone con disabilità del neurosviluppo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 novembre 2024- Si chiama ‘”lo”. È un prodicivica e, destinato acondel, ideato dall’equipe della Fondazione Roma Litorale, ente che da oltre 40 anni si occupa di fragilità e malattie rare. La sperimentazione, partita con successo da alcuni mesi, ha coinvolto dieci ragazzi che attualmente si occupano della gestione della differenziata nel centro diurno, nel bar interno da loro gestito e nell’area mensa. Obiettivo è porre le basi per una cittadinanza attiva anche per lecondel. Ma anche potenziare diversi aspetti della loro quotidianità, sviluppare capacità basilari e complesse per portare a termine un compito sia singolarmente che in gruppo, gestire le responsabilità, esercizio della motricità fine e manualità.