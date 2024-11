Gaeta.it - Donna fermata con Rolex d’oro e Audi rubata: i Carabinieri allargano le indagini

Lesui recenti furti in città si intensificano dopo il fermo di unacolta in possesso di une di un'dal valore di circa 80.000 euro. Istanno ora cercando di chiarire l'origine degli oggetti rubati e di scoprire se ci siano complici coinvolti in altri crimini.I dettagli del fermoIl fermo è avvenuto ieri sera durante un controllo di routine effettuato dai. La, un'italiana di 35 anni, è statamentre si trovava a bordo dell'in un'area nota per attività sospette. Gli agenti hanno notato il comportamento nervoso della, il che ha sollevato i loro sospetti. A seguito di un'accurata perquisizione, è emerso che indossava un, un accessorio di lusso che ha immediatamente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine.