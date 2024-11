‘Dinner Club 3’ e «il potere degli incontri»

Leggi su Funweek.it

La terza stagione di Dinner, prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, arriva il 21 novembre in esclusiva su Prime Video. DinnerS3 vedrà accanto a Carlo Cracco Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, che si metteranno in viaggio per affrontare insieme un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi. Accanto a loro, nelle cene, ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del DinnerAntonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme ad uno straordinario imbucato a cena, Corrado Guzzanti.«La cosa che sorprende sempre di più è che, nonostante abbiamo visto tanto, ci manca tantissimo ancora tanto da scoprire. – ci dice Chef Carlo Cracco – Viaggiare in questo modo insieme forse è ancora più bello perché abbiamo fatto non solo tappe, ma un percorso ben noto».