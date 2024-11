Ilgiorno.it - Decollata la Fiera di Codogno. Al secondo giorno della kermesse spettacoli e sfilate equestri

ieri233esima edizioneagricola all’interno dei padiglioni fieristici di viale Medaglie d’Oro. Niente passerelle e nessuna premiazione quest’anno sui ring dei bovini, rimasti deserti per il forfait degli allevatori alle prese con lo spauracchio Blue Tongue che colpisce tutti i ruminanti. Spazio aglie alla sfilata degli unici bovini presenti in maniera simbolica, i quattordicistalla dell’Istituto agrario Tosi. Via libera anche agli stand dei prodotti tipici e dell’agroalimentare, con diversi appuntamenti legati alla degustazione e alla riscoperta di alcune prelibatezze. Nel pomeriggio sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli dell’Agrario, del Professionale Ambrosoli e del Liceo Novello. I più bravi sono Arianna Dugaria, Sonia Zalli, Alice Livraghi del Novello; Davide Vaglio dell’Ambrosoli; Sabrina Berrajaa del Calamandrei; Riccardo Bravi, Linda Deho’, Yuri e Ginevra Stoppini, Pietro Foini, Riccardo Griffini e Francesca Mariani del Tosi.