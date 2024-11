Amica.it - Davvero Terence Hill è tornato a Spoleto per rimettere la tonaca nella puntata stasera in tv di "Don Matteo 14"? Ne è convinto il Maresciallo Cecchini...

Ma è lui o non è lui? Pare che il vero donsi stia aggirando per le strade di. Non ci resta che sintonizzarci alle 21.30 su Rai 1 per vederein tv sehafatto il suo ritorno in Don14. Dopo una settimana di stop dovuto alla partita della nazionale di calcio maschile, ritorna la celebre serie tv con la quinta. Solo che, oltre al nuovo protagonista Raoul Bova, sembra proprio che anche il suo predecessore farà un salto a salutare i vecchi amici della canonica e della caserma.In particolare, potrebbe essere il più bel regalo di compleanno per il, che è alle prese con un’indagine che lo riguarda molto, molto da vicino.