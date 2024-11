Metropolitanmagazine.it - Cynthia Erivo e Ariana Grande sfidano la gravità e i pregiudizi in Wicked: la nostra recensione

A meno che non abbiate vissuto su un’isola deserta negli ultimi tre anni, avrete certamente sentito parlare della trasposizione cinematografica di, il musical dei record di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, tratto dal romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, a sua volta una rivisitazione de Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum. Il lungometraggio ha avuto sin dal principio una storia travagliata. Inizialmente previsto per il 2019, il progetto è stato rimandato al 2021 e poi posticipato a data da destinarsi, causa pandemia. Solo nel 2022, dopo un cambio alla regia (da Stephen Daldry la palla è passata a Jon M. Chu), gli ingranaggi hanno ripreso a funzionare. Il primo capitolo del dittico, dopo svariate peripezie, è infine arrivato sulschermo ed è disponibile da oggi nelle sale italiane.