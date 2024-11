Coppa Davis 2024 harakiri Usa | in semifinale ci va l’Australia

Leggi su Sportface.it

Non smettono di regalare sorprese le Finals dellain programma sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Dopo l’eliminazione della Spagna, sono stati infatti eliminati anche gli Stati Uniti nei quarti. La squadra capitanata da Bob Bryan partiva ampiamente favorita contro, invece è stata sconfitta al doppio decisivo e dice addio alla competizione tra i rimpianti.TABELLONE E RISULTATILa giornata era iniziata nel peggiore dei modi per gli americani, vale a dire con una sconfitta al tie-break del terzo set per 16 punti a 14. Ben Shelton ha infatti ceduto il passo a Thanasi Kokkinakis (preferito a sorpresa a Popyrin) con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 e ben quattro match point mancati nel finale.REGOLAMENTOA ristabilire la parità ci ha pensato però Taylor Fritz, che ha confermato il suo ottimo momento di forma e, come fatto la scorsa settimana a Torino, si è liberato di Alex De Minaur.