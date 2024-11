Cultweb.it - Come nacque lo spaventoso Frankenstein di Boris Karloff?

L’immagine di, il mostro creato da un ambizioso scienziato e descritto nelle pagine del romanzo di Mary Shelley, è profondamente radicata nell’immaginario collettivo. Maè nata la sua iconografia cinematografica, interpretata da? Tutto si deve al truccatore Jack Pierce e alla sua collaborazione con.L’attore, infatti, ha contribuito alla nascita della maschera proponendo l’utilizzo di false palpebre per rendere lo sguardo ancora più cadaverico. Oltre a questo, poi,è arrivato addirittura a farsi asportare un ponte per avere una mascella più scavata.trasformato nel mostro– Fonte: US TodayA tutta questa dedizione, poi, ha corrisposto un trucco particolarmente strutturato che, ogni giorno, veniva costruito con strati di garza, cotone collodio e cerone verde.