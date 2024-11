Ilgiorno.it - Case di comunità. La Corte dei conti striglia la Giunta

Ladeibacchetta la Regione Lombardia sull’attuazione degli obiettivi del Pnrr la cui deadline è a fine 2026, ed esprime "preoccupazione sul conseguimento della riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale" in un comunicato di aggiornamento del monitoraggio sul Piano di ripresa e resilienza che in questa regione prevede la creazione, coi fondi europei, di 187die 60 Ospedali di. "Ad oggi risultano attivi 125 Cdc e 20 Odc", ma "49offrono servizio per meno di 12 ore al giorno e meno di 6 giorni a settimana; 15 sono state accreditate come “spoke” (12 ore invece di 24 e sei giorni invece di 7 su 7) non rispettando l’accordo col ministero della Salute - elencano i giudici –; 85 risultano sprovviste di medici di medicina generale e 112 di pediatri di libera scelta, un dato peggiore rispetto al controllo di luglio 2023, nonostante l’incremento di strutture aperte.