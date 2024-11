Lanazione.it - Carucci, Ex-Otago a Foiano: "Vivo tra parole e natura"

Riparte stasera ilBook Festival. Appuntamento alle 21 in Sala Furio del Furia con Maurizio, frontman della band Ex-, gruppo che ha fondato insieme a Simone Bertuccini e Alberto Argentesi nel 2002. Grazie alla musicaha calcato i palchi più prestigiosi d’Italia tra cui il festival di Sanremo e il primo maggio a Roma. Si confronta presto con la scrittura e molte canzoni che portano la sua firma finiscono in album di grandi nomi della musica italiana. Apresenta, in un incontro moderato dal conduttore radiofonico Fabio Mugelli, la sua ultima opera, "Non esiste un posto al mondo" racconto autobiografico che intreccia riflessioni su, agricoltura e rapporto tra città e campagna, presentando la vita in Liguria come continua fonte di ispirazione e bellezza.