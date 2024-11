Gaeta.it - Campionati italiani di pugilato Elite: le stelle del ring tornano a Seregno dall’3 all’8 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Idi, giunti alla loro 102esima edizione per la categoria maschile e alla 23esima per quella femminile, si svolgeranno presso il palazzetto ‘Enrico Somaschini’ didal 3. Questo evento rappresenta non solo un’importante manifestazione sportiva, ma anche un’opportunità per rivedere atlete che, per vari motivi, non hanno partecipato all’Olimpiade di Parigi. Durante la presentazione ufficiale, avvenuta presso Palazzo Landriani con la presenza del sindaco Alberto Rossi, è stata posta l’attenzione su alcuni nomi di spicco che parteciperanno ai.Lefemminili sulTra le protagoniste sulci sarà Giordana Sorrentino, affiancata dalla giovane Sirine Charaabi. Tuttavia, i riflettori saranno principalmente puntati su Angela Carini, la pugile campana che ha vissuto un periodo di polemica dopo il suo ritiro contestato nel match contro Imane Khelif durante le olimpiadi.