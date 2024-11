Dilei.it - Bollito, come capire quando la carne è cotta e come evitare che si indurisca

Ildinon è solo un comfort food, ma è un piatto che rappresenta la nostra tradizione culinaria a tavola. Viene declinato in moltissimi modi in tante regioni d’Italia e,arriva l’inverno, è il protagonista della domenica, oltre che delle festività natalizie. Sono tanti i segreti di un buondi: dalla temperatura dell’acqua fino ai tagli, o ancora alle salse di accompagnamento per un’esperienza gastronomica dai sapori impareggiabili, vogliamo parlare della cottura. C’è un modo perladel? E quali sono gli errori da?Cos’è ildiPrima di parlare della cottura, concentriamoci sulin sé, che, no, non è il lesso: in quest’ultimo caso, infatti, parliamo di un piatto in cui laviene immersa in acqua fredda per poi essere portata a ebollizione.