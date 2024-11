Associazione doppiatori sul servizio di Striscia | Non generalizzare

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 nov. (askanews) – In unandato in onda nella puntata di mercoledì 20 novembre del programma “La Notizia” è stato espresso un giudizio negativo, a nome di tutti i, sul doppiaggio del film “Mufasa: Il re Leone”, di prossima uscita e che vede Elodie come doppiatrice. Nelalla cantante veniva consegnato un tapiro d’oro dall’inviato Valerio Staffelli. In relazione a questo l’ANAD –Nazionale Attori– fa sapere in una nota che “la categoria deinon ha mai espresso giudizi di natura collettiva, pubblici o privati, in merito. Diffida altresì dalil giudizio dei singoli, trasformandolo strumentalmente in giudizio collettivo”. L'articolosuldi: “Non” proviene da Ildenaro.