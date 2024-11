Lanazione.it - Arrestato noto dirigente sportivo spezzino: truffa per i contributi del Covid

La Spezia, 21 novembre 2024 –all'ente statale 'Sport e Salute',in manette. Oggi, i militari del comando provinciale della guardia di finanza della Spezia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, dottoressa Tiziana Lottini, nei confronti di Gian Maria Lertora,di più associazioni sportive calcistiche sia alla Spezia che in Lombardia, ma che ricordiamo anche Chief executive office della Massese nel 2022. Contestualmente i militari hanno proceduto ad eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti di altri 5 indagati e 4 società sportive dilettantistiche operanti a Spezia, Milano e in provincia di Mantova. Le indagini, che hanno avuto origine da una puntuale attività di intelligence svolta con l’ausilio della componente speciale del corpo, sono state condotte dai finanzieri sotto la direzione della procura della Repubblica della Spezia, e hanno riguardato molte decine di istanze presentate all’ente statale Sport e Salute S.